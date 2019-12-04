Стали известны результаты технического аудита «Укрспирта»

Технический аудит госпредприятия «Укрспирт» и концерна «Укрспирт» показал, что 22 завода из 83 находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

«Не все знают, что Укрспиртов на самом деле — два: Концерн „Укрспирт“ и ГП „Укрспирт“ — всего 83 завода (несколько заводов принадлежат другим государственным организациям)», — пояснил он.

По словам министра, по результатам аудита обнаружили, что: 22 из 83 предприятий — в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, 29 заводов — оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками этилового спирта и зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации полного и спирта этилового.

Он также подчеркнул, что 43 завода уже длительное время простаивают, а 40 — осуществляли свою деятельность в течение 2019 года.

Милованов также сообщил, что 112,3 млн грн государство потратило на неработающие предприятия в 2018 году, а 80,1 млн грн — за 9 месяцев 2019 года.

«18,9 млн грн — общая сумма перерасхода топливно-энергетических ресурсов за 2018 и три квартала 2019. Что это значит? Закупали по завышенным ценам. Цифры говорят сами за себя», — написал министр.