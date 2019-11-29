Пашинского оставили под стражей до 29 января

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января.

Об этом объявил судья, сообщает Укринформ.

Во время заседания суда Пашинский сидел рядом со своим адвокатом Андреем Федуром.

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения Пашинскому. Адвокат же настаивал, что подозрение, которую составил и подписал следователь ГБР Пашинскому, сфальсифицировано.

Несколько должностных лиц выразили желание взять Пашинского на поруки, среди которых — экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нынешние народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Елена Масорина и другие.

Сам Пашинский заявил, что это «фейковое уголовное дело», и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.

Суд, в свою очередь, продлил срок содержания под стражей Пашинскому до 29 января, отказавшись отдать Пашинского на поруки.

Защитники Пашинского заявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.

Напомним, что следователи ГБР 4 октября 2019 года объявили подозрение бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в связи со стрельбой, совершенной 31 декабря 2016 года.

Досудебным расследованием установлено, что тогда на территории Киевской области произошел словесный конфликт между Пашинским и гражданином. Во время его Пашинский достал свое зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock-19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Судебно-медицинская экспертиза признала огнестрельное ранение и осколочный перелом бедренной кости левой ноги тяжелыми телесными повреждениями.

7 октября Печерский райсуд арестовал Пашинского до 4 декабря.

18 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева об аресте Пашинского.