«Нацфонд инвестиций Украины» планирует разместить первый выпуск акций

Созданное правительством АО «Национальный фонд инвестиций Украины» разместит первый выпуск акций на общую сумму 100 млн грн.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), выпуск акций номиналом 1 тыс. грн зарегистрирован 28 октября 2021 года.

Размещение ценных бумаг запланировано с 5 по 12 ноября текущего года.

Как сообщалось, 19 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский выдал указ «О Нацфонде инвестиций» с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества, повышения роста конкурентоспособности экономики страны. Предполагалось, что ему будут переданы в управление подконтрольные государству акции предприятий для их трансформации.

В начале апреля Кабмин учредил «Национальный фонд инвестиций Украины» в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Его руководителем назначен советник главы Офиса президента, президент KSE Тимофей Милованов. До сентября уставный капитал не был сформирован, а имущества фактически не существовало.

Кабинет министров 22 сентября решил преобразовать ГП «Национальный фонд инвестиций Украины» в акционерное общество и разместить его акции на 100 млн грн.

«Фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты», — заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.