Зеленский обещает, что нехватки продуктов питания не будет

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что государство контролирует ситуацию с ценами на продовольственные товары.

«Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет», — отметил глава государства в субботу на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, на совещании обсуждали вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.