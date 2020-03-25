Войти
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
соседи
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина
столица
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский дал право решить судьбу небольших рынков местным властям

235
Зеленский дал право решить судьбу небольших рынков местным властям

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, во время которой пообщался с мэрами областных центров и главами ОГА, к совещанию в режиме онлайн также присоединились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщает пресс-служба президента, участники совещания в среду обсудили вопросы решения проблем по нераспространению и борьбе с COVID-19, которые были озвучены регионами после первой селекторного совещания 22 марта.

«Большинство вопросов — к Министерству здравоохранения. Сложные проблемы в простом — достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметил на совещании Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло разделение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая в ночь на 23 марта.

«Вчера мы выкупили нужные реагенты, и сегодня в 10 утра они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории по использованию предоставленных средств напрямую — в телефонном режиме или онлайн», — сообщил он.

На совещании также затронули вопросы функционирования продовольственных рынков. Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

Читайте также: Окружение Порошенко продало Новинскому фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства

«Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов. Надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно», — подчеркнул президент.

Отдельно с премьер-министром обсуждалась социальная поддержка медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность усиленной ответственности для лиц, которые нарушают самоизоляцию, приехав из-за границы.

Владимир Зеленский, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016