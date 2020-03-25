Зеленский дал право решить судьбу небольших рынков местным властям

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, во время которой пообщался с мэрами областных центров и главами ОГА, к совещанию в режиме онлайн также присоединились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщает пресс-служба президента, участники совещания в среду обсудили вопросы решения проблем по нераспространению и борьбе с COVID-19, которые были озвучены регионами после первой селекторного совещания 22 марта.

«Большинство вопросов — к Министерству здравоохранения. Сложные проблемы в простом — достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметил на совещании Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло разделение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая в ночь на 23 марта.

«Вчера мы выкупили нужные реагенты, и сегодня в 10 утра они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории по использованию предоставленных средств напрямую — в телефонном режиме или онлайн», — сообщил он.

На совещании также затронули вопросы функционирования продовольственных рынков. Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

«Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов. Надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно», — подчеркнул президент.

Отдельно с премьер-министром обсуждалась социальная поддержка медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность усиленной ответственности для лиц, которые нарушают самоизоляцию, приехав из-за границы.