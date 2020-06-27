Дело MH17: появились новые доказательства запуска ракеты

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 представили новые доказательства запуска ракеты из установки «Бук». Были заслушаны очередные записи переговоров боевиков, которые на сегодня являются наиболее конкретными уликами против четверых фигурантов.
Об этом сообщает местное издание NRC.
Согласно данным перехвата, фигуранты дела вскоре после катастрофы по телефону сообщили, что их установка «Бук» сбила самолет. При этом они считали, что сбили украинский военный борт.
В частности, 17 июля 2014 года в 16:48 через несколько минут после крушения боевик Леонид Харченко позвонил одному из главарей Сергею Дубинскому.
«Мы на месте. Мы уже сбили Сушку (истребитель, — ред.)», — сообщил он.
Вечером в 19:52 Дубинский позвонил Олегу Пулатову с требованием уточнить, стрелял ли «Бук» в районе катастрофы.
«„Бук“ сбил Сушку после того, как Сушка сбила Боинг», — доложил Пулатов.
Эту же версию Дубинский передает так называемому «министру обороны ДНР» Игорю Гиркину.
«Сушка попала в Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего „Бука“. Хорошие новости, верно, Игорь?», — спросил он.
«Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому», — ответил ему Гиркин.
«Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я», — добавил Дубинский.
Уточняется, что прокуратура представила новые записи в ответ на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина заявил, что финальное решения суда по делу MH17 ожидается через два-три года.
До этого сообщалось, что в деле MH17 появился свидетель запуска ракеты.
Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате нее погибли почти 300 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016