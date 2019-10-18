Лидеры ЕС призывают все государства сотрудничать с официальным следствием MH17

Лидеры стран-членов ЕС призывают все государства сотрудничать с международной Объединенной следственной группой (JIT) в деле катастрофы самолета малайзийских авиалиний рейса MH17. Об этом говорится на сайте Европейского совета.
Как отмечается, Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины в этом деле.
«В связи с выводами от 20 июня 2019 года Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого самолета рейса MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства полностью взаимодействовать с действующим расследованием, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166», — сказано в документе.
Ранее США призвали Россию обеспечить суд над подозреваемыми в крушении МН17.
До этого, 19 июня, Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году.
Отметим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области приблизительно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
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