Палата представителей Конгресса США проголосовала за наделение столицы статусом штата

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила большинством голосов наделение американской столицы статусом штата. За соответствующий законопроект высказались 232 конгрессменов, против - 180.

Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Инициатива отправится на рассмотрение Сената, однако, как ожидается, республиканцы не поддержат документ. Лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл, отмечает газета The Hill, пообещал, что документ не пройдет. Негативно к инициативе относится и президент США Дональд Трамп.

Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом. Дискуссии о придании столице новых функций возобновились после прошедших в стране протестов и демонстраций и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.