Палата представителей Конгресса США проголосовала за наделение столицы статусом штата

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила большинством голосов наделение американской столицы статусом штата. За соответствующий законопроект высказались 232 конгрессменов, против - 180.
Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Инициатива отправится на рассмотрение Сената, однако, как ожидается, республиканцы не поддержат документ. Лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл, отмечает газета The Hill, пообещал, что документ не пройдет. Негативно к инициативе относится и президент США Дональд Трамп.
Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом. Дискуссии о придании столице новых функций возобновились после прошедших в стране протестов и демонстраций и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016