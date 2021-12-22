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Прокурор в суде по МН17 требует пожизненное заключение для всех обвиняемых

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Прокурор в суде по МН17 требует пожизненное заключение для всех обвиняемых

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом авиалайнере Малазийских авиалиний, выполнявшем рейс МН17, требует суд приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению.

Такую меру наказания запросила в среду в суде прокуратура Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения. Чтение документа длилось три дня.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

MH-17
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