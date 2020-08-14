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НАБУ завершило расследование дела в отношении бывшего министра Омеляна

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НАБУ завершило расследование дела в отношении бывшего министра Омеляна

Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,5 млн грн, завершено, 14 августа ему открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, не называя фамилии чиновника, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оперативным сопровождением Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) Службы безопасности Украины с 11 ноября 2019 года. Экс-министру сообщили о подозрении в июне 2020 года.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ о сокращении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В результате, согласно следствию, данное решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

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Ранее, 13 сентября 2018 года, НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации). По данным следствия, в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы — внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс., законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

НАБУ, Владимир Омелян
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