ВАКС оправдал бывшего министра Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, признав его невиновным в издании нормативно-правового акта, уменьшающего поступления в бюджет.
«Поскольку судом установлено отсутствие в действиях обвиняемого обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК... суд признает обвиняемого Омеляна невиновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а предъявленное обвинение — недоказанным... Суд определил... Омеляна Владимира Владимировича признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения», — говорится в приговоре суда, оглашенном в понедельник.
Приговор может быть обжалован в апелляционной палате ВАКС.
Как сообщалось, НАБУ и САП сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр (...) В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн (...) Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели. Следствие утверждало, что принятое министром решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.
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