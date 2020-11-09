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Дело бывшего министра Омеляна отравили в суд

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Дело бывшего министра Омеляна отравили в суд

НАБУ закончило досудебное расследование уголовного производства по факту возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что 6 ноября 2020 года обвинительный акт направили в суд.

«Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины („Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах“).

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года выдал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры», — заявили в НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

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«Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели», — говорится в сообщении.

Действия Омеляна квалифицировали по ч.2 ст.211 УК (издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

НАБУ, Владимир Омелян
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