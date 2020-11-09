Ученые заявили, что витамин D помогает избежать тяжелого течения COVID-19

Британские медики пришли к выводу, что дефицит витамина D в организме человека может привести к тяжелому течению заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета Daily Express.
Так, ученые выявили, что в северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, наблюдалось больше летальных случаев после заражения COVID-19. «Вирус атакует мембранный белок ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС), регулирует кровяное давление и отвечает за воспалительную реакцию», — сказал один из членов исследовательской группы, доктор Гарет Дэвис, отметив, что коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм». «Это то, что убивает людей», — добавил он, подчеркнув, что достаточное количество витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.
Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует всем принимать 10 мкг витамина D в период с октября по март, однако Дэвис полагает, что почти каждому взрослому человеку необходимо ежедневно 100 мкг, чтобы обезопасить себя от последствий инфицирования коронавирусом. «Мы знаем, что витамин D снижает риск заражения и останавливает развитие серьезных заболеваний у большинства людей», — указал врач.
В Соединенном Королевстве число инфицированных достигло 1,1 млн человек, более 49 тыс. умерли. Власти признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности — ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.
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