В Украине вводится карантин выходного дня

В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

«Мы будим предлагать жесткий карантин выходного дня — с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», — сказал он.

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших — 2 277, умерло 115 пациентов.