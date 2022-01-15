Граждане Украины на первом месте среди тех, кто получает гражданство РФ

Гражданами РФ в прошлом году чаще других становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении. Об этом СМИ сообщили в пресс-центре МВД России.

«За 11 месяцев 2021 года в гражданство РФ принято более 667 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, за аналогичный период 2020 года — порядка 563 тыс. человек. Лидирующие позиции среди иностранных граждан, приобретших гражданство РФ в 2021 году, занимают граждане Украины, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Армения», — сказали в МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что за 11 месяцев 2021 года в гражданство России принято более 800 иностранных высококвалифицированных специалистов, а за аналогичный период позапрошлого года — порядка 950 человек, в 2019 году — около 730 человек.