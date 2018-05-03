Количество заявок от граждан РФ о предоставлении убежища в США превысило 24-летний максимум

Количество заявлений от российских граждан, обращающихся за убежищем к США, в 2017 году достигло 24-летнего максимума. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился сразу на 39%. Об этом сообщает Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в ответ на запрос Radio Liberty.

Как отмечается, рост просьб об убежище со стороны граждан РФ начался в 2012 году и с тех пор не останавливается.

Так, за финансовый 2017 год (до 30 сентября) власти США получили 2664 ходатайства. Этот показатель более чем в два раза превышает уровень 2012 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году — тогда американские власти получили 2127 ходатайств.

Эксперты предполагают, что причина в растущем подавлении инакомыслия РФ, в том числе — в серьезном давлении на политическую оппозицию и не поддерживающих политику Кремля бизнесменов, а также в растущей стигматизации сексуальных меньшинств.

Предоставленная USCIS статистика не уточняет причины, указанные просителями, однако условием для предоставления убежища являются «преследование или обоснованный страх преследований по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или из-за политической позиции».

Адвокат из Нью-Йорка Борис Палант отметил, что большинство его дел о предоставлении убежища гражданам России связаны с «преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела».

Издание отмечает, что большая часть мигрантов из России не входит в эту статистику, так как предпочитает не обращаться за убежищем, а искать другие механизмы. При этом, согласно отчету Академии народного хозяйства и государственного управления при президенте Российской Федерации, страну ежегодно покидает около 100 тысяч человек, из которых 40% имеют высшее образование.