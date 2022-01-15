США планируют поднять тему Украины в Совбезе ООН

Соединенные Штаты рассматривают возможность вынесения ситуации в Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряженности. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Издание отмечает, что США не смогут оказать непосредственное влияние на Россию в Совбезе ООН с ее правом вето. Однако, администрация президента Джо Байдена таким образом, собирается привлечь внимание мировой общественности к украинской проблематике, а также по возможности добиться разногласий между Россией и Китаем, указывает источник журнала.

«В том, чтобы привлечь внимание к кризису, есть смысл. Это позволит продемонстрировать, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности и на мировой арене», — пояснил источник журнала.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. По ее словам, атака должна состояться в период с середины января по середину февраля.

Псаки рассказала, что у Белого дома есть информация о том, что Россия заранее подготовила специальную группу, обученную ведению боя в городе и навыкам взрывников, для диверсий против собственных марионеточных сил. Псаки также заявила, что российские агенты влияния начали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол в Украине.

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, в свою очередь, заявило, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.