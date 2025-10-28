Експерт пояснив, чому деякі донори не можуть давати Україні кошти на енергетичне обладнання

Через відсутність податкових пільг для енергетичного обладнання, деякі донори не можуть давати Україні кошти на нього.
Як пише РБК-Україна, про це заявив голова Київського офісу секретаріату Енергетичного Співтовариства та екс-міністр енергетики Олексій Оржель.
Він розповів, що в рамках фонду допомоги енергетиці є зекономлені 60 млн євро, які можна спрямувати на покупку 120 трансформаторів.
"Я хочу звернути увагу, є донори, які не можуть дати гроші не на енергетику, вони не можуть дати гроші на оподаткування, такі умови грошей. Вони можуть дати лише на підтримку, на обладнання по енергетиці. Коли ми кажемо, що у нас частина грошей піде на податки, вони просто, на жаль, відмовляються і шукають інші інтерфейси", - сказав він.
Оржель додав, що звільнивши від оподаткування енергетичне обладнання економіка України все одно отримаю плюс, бо 120 трансформаторів забезпечуватимуть електроенергією бізнес, який в свою чергу буде платити податки.
Як повідомлялося раніше, галузеві експерти наголошують, що податкові стимули для імпорту обладнання є критично важливими для реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема будівництва вітроелектростанцій.
