72% українців заявили, що вважають рівень свого життя низьким, - дослідження

Більшість українців негативно оцінюють якість свого життя на тлі тривалої війни та постійного стресу. Так, 72% опитаних заявили, що вважають рівень свого життя низьким.
Про це стало відомо за результатами дослідження компанії Gradus Research, проведеного в грудні 2025 року.
Головними чинниками такого сприйняття респонденти назвали ситуацію з безпекою та постійні переживання за життя та здоров'я близьких – на це вказали 63% учасників опитування.
Ще 59% повідомили про серйозні фінансові труднощі, а 56% – занепокоєння власною безпекою. Частина опитаних зізналася, що їх також турбують питання мобілізації (33%) та нестача підтримки з боку держави (34%).
Дослідження зафіксувало погіршення психологічного стану населення. Частка тих, хто оцінює його як задовільний, знизилася з 36% у січні 2024 року до 29% у грудні 2025-го. У той же час рівень страху поступово знижується, а домінуючою емоцією стає втома – її найчастіше відчувають 52% опитаних.
Опитування також виявило, що 41% українців протягом останніх шести місяців потребували психологічної допомоги, проте лише 7% звернулися до фахівців.
