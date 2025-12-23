Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

72% українців заявили, що вважають рівень свого життя низьким, - дослідження

129

Більшість українців негативно оцінюють якість свого життя на тлі тривалої війни та постійного стресу. Так, 72% опитаних заявили, що вважають рівень свого життя низьким.

Про це стало відомо за результатами дослідження компанії Gradus Research, проведеного в грудні 2025 року.

Головними чинниками такого сприйняття респонденти назвали ситуацію з безпекою та постійні переживання за життя та здоров'я близьких – на це вказали 63% учасників опитування.

Ще 59% повідомили про серйозні фінансові труднощі, а 56% – занепокоєння власною безпекою. Частина опитаних зізналася, що їх також турбують питання мобілізації (33%) та нестача підтримки з боку держави (34%).

Дослідження зафіксувало погіршення психологічного стану населення. Частка тих, хто оцінює його як задовільний, знизилася з 36% у січні 2024 року до 29% у грудні 2025-го. У той же час рівень страху поступово знижується, а домінуючою емоцією стає втома – її найчастіше відчувають 52% опитаних.

Опитування також виявило, що 41% українців протягом останніх шести місяців потребували психологічної допомоги, проте лише 7% звернулися до фахівців.

опитування, дослідження
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 23 декабря 2025
Понедельник, 22 декабря 2025
Воскресенье, 21 декабря 2025
Суббота, 20 декабря 2025
Пятница, 19 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023