Bloomberg: Вартість російської експортної нафти впала до 34 доларів за барель

100

Вартість російської експортної марки нафти Urals впала до 34 доларів за барель, що свідчить про вплив санкцій США, введених щодо країни-агресора росії.

Про це агентство Bloomberg повідомило в понеділок, 22 грудня.

Як пише Bloomberg, згідно з даними незалежного цінового агентства Argus Media, минулої п’ятниці, 19 грудня, в портах на Балтійському морі ціна Urals склала 34,8 долара за барель. При цьому в чорноморських портах рф ціна бареля нафти Urals впала до 33,17 долара за барель.

Водночас зниження демонструє марка нафти Brent, яка є еталоном для міжнародних цін. Вартість бареля склала близько 61 долара.

Urals — не єдиний сорт, яким торгує росія, але є основним. Ціна опускається як через зниження світових цін, так і через продовження розширення дисконтів.

кремлю стає все складніше знайти покупців на пропоновані обсяги "чорного золота", тому він змушений пропонувати набагато вищі знижки.

Urals, нафта
