Вартість російської експортної марки нафти Urals впала до 34 доларів за барель, що свідчить про вплив санкцій США, введених щодо країни-агресора росії.

Про це агентство Bloomberg повідомило в понеділок, 22 грудня.

Як пише Bloomberg, згідно з даними незалежного цінового агентства Argus Media, минулої п’ятниці, 19 грудня, в портах на Балтійському морі ціна Urals склала 34,8 долара за барель. При цьому в чорноморських портах рф ціна бареля нафти Urals впала до 33,17 долара за барель.

Водночас зниження демонструє марка нафти Brent, яка є еталоном для міжнародних цін. Вартість бареля склала близько 61 долара.

Urals — не єдиний сорт, яким торгує росія, але є основним. Ціна опускається як через зниження світових цін, так і через продовження розширення дисконтів.

кремлю стає все складніше знайти покупців на пропоновані обсяги "чорного золота", тому він змушений пропонувати набагато вищі знижки.