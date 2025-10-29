Йоганссон: ЄС має змінити закони для біженців з України

Більшості країн Європейського Союзу слід внести зміни до свого національного законодавства, аби українські біженці могли отримати нові легальні статуси після завершення дії директиви про тимчасовий захист.

Про це заявила спецпредставниця з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон, передає Deutsche Welle.

Йоганссон зазначила, що наразі 4,7 млн українців перебувають у статусі тимчасового захисту на території ЄС, і їхня кількість росте.

«Ми щотижня бачимо, як люди в’їжджають і подають заявки на тимчасовий захист у наших державах-членах», – зауважила вона.

Водночас спецпредставниця підкреслила, що дія директиви про тимчасовий захист завершиться у березні 2027 року, тоді як законодавство держав-членів ЄС наразі не пристосоване для тривалого проживання українців.

Тому, за її словами, урядам країн ЄС слід уже зараз розпочати роботу над необхідними змінами до національних законів.

Йоганссон пояснила, що як спецпредставниця з питань українців у ЄС вона координує процес переходу українських біженців від статусу тимчасового захисту до національних дозволів на проживання. Її завдання – забезпечити узгодженість дій держав-членів, навіть якщо їхні національні законодавства дещо різняться.

Вона наголосила, що обговорення виходу зі статусу тимчасового захисту для українців у Брюсселі ведуть з огляду на політику солідарності ЄС з Україною.

«І ми переходимо від захисту до партнерства, від статусу переміщених осіб або біженців до діаспори. Ми переходимо від реагування на надзвичайні ситуації та тимчасовості до розширення прав і можливостей та довгострокового відновлення», – заявила Йоганссон.