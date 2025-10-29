російський ракетний комплекс "Орєшнік" з’явиться у білорусі до кінця 2025 року

Речниця білоруського президента Наталія Ейсмонт повідомила, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде введений на бойове чергування в білорусі до кінця 2025 року.

За її словами, процес підготовки умов для розміщення комплексу у країні вже завершується.

"У грудні поточного року "Орєшнік" буде поставлений на бойове чергування, тому всі дискусії про його наявність завершені", – додала Ейсмонт у коментарі для тасс.

Як відомо, росія застосувала балістичну ракету проміжної дальності "Орєшнік" лише один раз під час війни проти України — удар було нанесено по Дніпру у листопаді 2024 року.