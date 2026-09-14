Аналітик: Товари, які залежали від великої логістики, можуть подорожчати на 10−15%

З початку вересня українські продукти харчування ставлять рекорди зі зростання цін, наприклад, яйця. При цьому варто очікувати зростання цін на 10−15% на овочі, крупи, консерви та товари, які імпортують в Україну й зберігають у великих логістичних центрах.

Як пишуть Факти, про це з посиланням на економіста та фінансового аналітика Олексія Куща повідомляє Телеграм-канал «Труха Україна».

Він пояснює це тим, що логістика вже зросла в ціні на 30−40% через те, що вона тепер розсредоточена.

За словами Куща, після атак логістична система продовжить функціонувати, проте буде змушена перейти до більш децентралізованої моделі. Оскільки децентралізована система вимагає більшої кількості персоналу, додаткових приміщень, а також складнішого адміністрування й управління активами, це і призведе до зростання витрат на неї на 30−40%.

Водночас логістичні витрати становлять лише частину кінцевої собівартості товару. За розрахунками Куща, якщо транспортно-логистична складова становить близько 30%, то її подорожчання на 30−40% може призвести до зростання кінцевої ціни товарів більш ніж на 10%.

«Приблизно на 10−15% у середньому можуть зрости ціни, які залежали саме від великої логістики», — зазначив економіст.

На думку Куща, найвразливішим є переважно імпортний сегмент, який надходить в Україну з-за кордону, після чого концентрується на великих логістичних складах і вже звідти розподіляється по торговельних мережах. Це імпортні риба та морепродукти, окремі види овочів і фруктів, круп, консервів, а також багато продовольчих і споживчих товарів імпортного походження, наприклад, ліки. Через перебої в роботі великих логістичних центрів їх транспортування та зберігання можуть стати дорожчими.

У НБУ ж українців «заспокоїли», що ціни зростатимуть далі й сильніше, ніж прогнозували раніше в Нацбанку.