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Гори, гори ясно: ТРЦ «Гулливер» будет светиться огнями за счет больниц и квартир киевлян

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Гори, гори ясно: ТРЦ «Гулливер» будет светиться огнями за счет больниц и квартир киевлян

В условиях серьезного дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины, бизнес ищет различные способы обеспечить свои компании электричеством. Не всегда законные и этичные. Так, ТРЦ "Гулливер" заявил, что переходит на импортную электроэнергию, утверждая, что это снижает нагрузку на энергосистему страны. Однако эксперты критикуют такие действия, называя их схемой, которая в действительности приводит к увеличению дефицита и более частому отключению объектов социальной инфраструктуры и жилых домой.

ТРЦ "Гулливер" объявил о переходе на закупку импортной электроэнергии с 11 июля. Согласно информации из пресс-релиза компании, цель такого решения — облегчить нагрузку на украинскую энергосистему, страдающую от ежедневных российских обстрелов. Компания заявляет, что теперь покупает электроэнергию напрямую из Словакии, Польши, Румынии и Венгрии. В пресс-релизе утверждается, что это позволит бизнесу, арендующему помещения в ТРЦ, работать без ограничений и графиков отключений.

Экспертное сообщество ставит под сомнение законность такой схемы. По словам экономического эксперта Алексея Куща, никакого физического импорта электроэнергии в виде отдельных поставок в Киев и, тем более, одной отдельной компании, не происходит. Энергетическая система Украины едина, и выделенного кабеля для "Гулливера" нет. На практике это означает, что подключение торгового центра к электроэнергии в условиях дефицита ведет к отключению жилых домов. И при этом не имеет значения, импортная это электроэнергия или украинская.

Алексей Кущ отмечает, что весь импорт электроэнергии должен выкупаться государственным трейдером и направляться, прежде всего, на социальные нужды. В условиях экстремальной жары, когда свет дается всего на несколько часов в день, а лифты и водоснабжение в многоквартирных домах не работают, такое распределение электроэнергии может иметь катастрофические последствия. Люди, особенно пожилые, страдают без работающих кондиционеров от жары, и это может привести к смертельным исходам. «Эта схема преступна по своей сути», - убежден эксперт.

Обеспечение электроэнергией бизнеса, не имеющего отношения ни к промышленности, ни к обороноспособности страны за счет остальных потребителей, вызывает в условиях энергетического кризиса серьезные вопросы. Еще больше вопросов вызывает схема, само существование которой невозможно без коррупции и взяточничества. Только с этим может быть связан тот факт, что чиновники, которые обязаны следить за честным распределением ресурсов и предотвращать любые формы злоупотреблений, не замечают на фоне обесточенного Киева ярко светящийся в темноте ТРЦ «Гулливер».
Отметим, что ТРЦ «Гулливер» находится в собственного скандально известного бизнесмена Виктора Полищука. В мае этого года Шевченковский суд Киева принял решение о передаче «Гулливера», который до войны оценивался в 200 млн долларов, в управление АРМА. Причиной этого послужило досудебное расследование по неуплате налогов и легализации имущества добытого преступным путем в особо крупном размере. Однако передача ТРЦ «Гулливер» пока так и не произошла, поскольку дело застряло в судах.

ТРЦ, Гулливер, АРМА, Кущ
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