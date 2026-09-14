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Україна та Канада домовляються щодо довгострокових поставок скрапленого газу на європейський ринок

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Група "Нафтогаз" та канадська Kino Aski LNG домовилися опрацювати можливість довгострокових поставок скрапленого природного газу з Канади на європейський ринок. Потенційні обсяги можуть бути узгоджені з потужностями, які українська компанія вже забронювала на LNG-терміналі у Клайпеді на 2033–2044 роки.

Про це інформує Dilo з посиланням на групу "Нафтогаз".

Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який створює рамку для оцінки майбутніх поставок із запланованого канадського термінала Kino Aski LNG. Конкретних обсягів, ціни газу або строків початку поставок поки не визначено.

Окрім потужностей у Клайпеді, для постачання канадського LNG можуть використовуватися додаткові потужності регазифікації на інших європейських терміналах.

"Нафтогаз" та Kino Aski LNG також вивчатимуть потенційний попит на канадський скраплений газ у Європі та можливі маршрути його постачання.

газ, Канада, LNG, Україна
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