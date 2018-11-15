Трамп, не выбирая слов, раскритиковал команду спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера и членов его команды, осуществляющих расследование попыток России вмешаться в американские президентские выборы, в совершении бесчестных действий, призванных во что бы то ни стало опорочить его администрацию. Об этом президент написал в четверг в Twitter.
«Проводимое Мюллером расследование пребывает в полном хаосе, — указал Трамп. — Они не нашли ни одного свидетельства сговора с Россией и совершенно сошли с ума. Они визжат, кричат на людей, угрожая им самым ужасным образом с целью получения желаемых для проводимого расследования ответов».
По мнению президента, участники расследования «являются позором нации, и их совершенно не заботит то, сколько жизней они сломают». «Это озлобленные люди, включая крайне конфликтного Боба Мюллера, работавшего на Обаму в течение восьми лет, — говорится в послании Трампа. — На отвратительные деяния и преступления, совершенные другой стороной (демократами — Ред.), они даже не взглянут. Откровенная охота на ведьм, невиданная в американской истории!»
Напомним, что спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Расследованием попыток влияния РФ на политические процессы в США уже более года занимается спецпрокурор Мюллер. Он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период той избирательной кампании. В рамках данного следствия уже предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России и США.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании.
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