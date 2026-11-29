Штучний інтелект у перспективі може навчитися розв’язувати складні математичні задачі, на яких ґрунтуються сучасні системи шифрування, і поставити під загрозу захист банківських операцій та інших критично важливих даних.

Про це йдеться в публікації Axios, передає Укрінформ.

Стрімкий розвиток ШІ в математиці підживлює сподівання на розв’язання однієї з найважливіших проблем інформатики – рівності P і NP. Її розв’язання могло б мати революційні наслідки для науки, але водночас створити серйозні загрози для кібербезпеки.

Значна частина сучасних систем шифрування, які захищають фінансові операції, державну таємницю й інші критично важливі дані, спирається на математичні задачі, які надзвичайно складно розв’язати.

Проблема рівності P і NP залишається відкритою вже 55 років. Ідеться про те, чи можна так само швидко розв’язати задачу, як і перевірити правильність уже знайденого розв’язку.

Наприклад, розв’язати складну головоломку судоку непросто, тоді як перевірити вже заповнену сітку можна за лічені секунди. Цей приклад ілюструє різницю між пошуком розв’язку та його перевіркою. На припущеннях про обчислювальну складність певних математичних задач ґрунтуються й окремі криптографічні методи.

Останні досягнення в математиці за допомогою моделей OpenAI, Anthropic і Google посилюють очікування, що штучний інтелект зможе впоратися і зі значно складнішими завданнями.

20 листопада математик компанії Anthropic представив доведення гіпотези Рімана, створене за допомогою моделі Claude. Ця математична проблема залишається нерозв’язаною з 1859 року, а запропоноване доведення ще має пройти незалежну перевірку.

У понеділок OpenAI та Anthropic також оприлюднили доведення, що стосуються математичної проблеми, спорідненої з питанням P і NP.

Такі розробки можуть у перспективі допомогти знаходити способи обходу сучасних систем шифрування, що становило б загрозу для світової фінансової системи та національної безпеки. Тому компанії, які розробляють ШІ, а також уряд США можуть вирішити не оприлюднювати деякі результати своїх досліджень.

Підтвердження рівності класів P і NP могло б докорінно змінити науку й технології. Зокрема, воно відкрило б нові можливості для розробки ліків і матеріалів, оптимізації авіаперевезень та логістики, а також створення й навчання майбутніх моделей ШІ.

Водночас значна частина нинішніх методів шифрування могла б опинитися під загрозою. Це стосується і цифрових підписів, за допомогою яких підтверджують справжність транзакцій, особистостей і програмного забезпечення. Водночас саме по собі доведення P=NP ще не означало б автоматичного зламу всіх криптографічних систем: для цього важливі й практична швидкість та ефективність відповідних алгоритмів.

У четвер Банк Англії попередив, що розвиток квантових технологій і штучного інтелекту може поставити під загрозу криптографічний захист критично важливих фінансових систем. За оцінками експертів, багато організацій навіть не знають, які саме криптографічні алгоритми використовують, а модернізація захисту іноді потребує фізичної заміни обладнання.