Дольче віта Геннадія Вацака: народний депутат вихваляється незадекларованим майном під час війни

Народний депутат Геннадій Вацак, який входить до депутатської групи «Довіра», зняв мотиваційний ролик «Твій шлях — твій вибір!». Роздуми про успіх, дисципліну та подолання труднощів депутат супроводив демонстрацією дорогих транспортних засобів. У відео з'явилися два Rolls-Royce, Aston Martin, Jeep, гелікоптер, літак і гідроцикл.

Із семи транспортних засобів, показаних у ролику, у декларації депутата за 2025 рік фігурує лише Rolls-Royce Cullinan 2023 року випуску. Згідно з документом, Вацак орендує автомобіль у ТОВ «Кондитерський дім „Вацак“» з 1 грудня 2025 року. Другого Rolls-Royce, Aston Martin, Jeep, літака, гелікоптера та гідроцикла в декларації немає. Загалом депутат зазначив 14 транспортних засобів, які належать йому, членам його родини або перебувають у їхньому користуванні.

Ролик з'явився за кілька днів після виходу розслідування Bihus.Info. Журналісти виявили автомобілі загальною вартістю близько $3,5 млн, пов'язані з родиною Вацака, його компаніями та оточенням. Вони також дослідили діяльність підприємств, що належать депутату та його родичам і фігурують у кримінальних провадженнях щодо незаконного видобування корисних копалин.

Історія Вацака почалася задовго до появи Rolls-Royce. Свій капітал майбутній депутат заробив на кондитерських виробах.

Від фельдшера до кондитерського магната

Геннадій Вацак починав трудову діяльність фельдшером та офіціантом. На початку 2000-х років зайнявся кондитерським бізнесом у Могилеві-Подільському Вінницької області, неподалік від кордону з Молдовою.

Згодом невелике виробництво перетворилося на кондитерський дім «Вацак» із власною мережею магазинів. Прізвище підприємця стало торговельною маркою, а сам бізнес — сімейним підприємством, у якому беруть участь його родичі.

Політичну кар'єру Вацак розпочав на регіональному рівні. У 2010 та 2015 роках його обирали до Вінницької обласної ради, а у 2019 році він переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі № 16. Згодом увійшов до депутатської групи «Довіра».

Підприємницька діяльність залишилася важливою частиною його публічного образу. Депутат регулярно розповідав про благодійність, поїздки виборчим округом і допомогу місцевим жителям. Зокрема, роздавав продукцію власного кондитерського підприємства.

У декларації за 2025 рік доходи родини Вацака становили близько 10,6 млн грн. Із них приблизно 6,6 млн грн отримала Вікторія Вацак, 3,1 млн грн — Станіслав Вацак і 836 тис. грн — сам депутат.

Утім, кондитерське виробництво виявилося не єдиним напрямом сімейного бізнесу.

Кондитерський дім і 29 млн грн податків

У 2025 році Бюро економічної безпеки України розслідувало діяльність ТОВ «Кондитерський дім „Вацак“». За версією слідства, підприємство використовувало мережу зі 126 фізичних осіб — підприємців, через яких продавало кондитерські вироби.

Продукцію передавали ФОПам за штучно заниженими цінами, після чого ті продавали її покупцям із торговельною націнкою. Слідчі вважали підприємців підконтрольними компанії, а саму систему — способом зменшити податкові зобов'язання виробника.

Про підозру повідомили директору кондитерського дому Валерію Твердохлібу. За версією слідства, сума несплачених податків перевищувала 29 млн грн.

Згодом компанія відшкодувала державі понад 29 млн грн, а керівника звільнили від кримінальної відповідальності на передбачених законом підставах.

Самому Геннадію Вацаку обвинувачення за цим епізодом не висували.

У листопаді 2026 року журналісти Bihus.Info перевірили, як працює роздрібна мережа після податкового розслідування. Вони придбали продукцію в одному з київських магазинів і з'ясували, що продавцем у фіскальному чеку була зазначена підприємиця Ольга Аліксійчук. Журналісти виявили непрямі ознаки її зв'язку з бухгалтерським обслуговуванням підприємств Вацака.

Наскільки змінилася модель продажів після втручання БЕБ, достеменно невідомо.

«Камелот» і «Ланселот»: бізнес на камені

Окрім кондитерського виробництва, родина Вацака займається видобуванням корисних копалин.

Самому депутату належить ТОВ «Виробничий комплекс „Камелот“», а його родичці Євдокії Вацак — ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс „Ланселот“». Обидві компанії працюють у Вінницькій області.

У 2020 році «Камелот» отримав спеціальний дозвіл на геологічне вивчення Могилів-Подільської ділянки пісковику з подальшою дослідно-промисловою розробкою. За версією слідства, натомість підприємство здійснювало повноцінний промисловий видобуток із порушенням умов дозволу.

У липні 2026 року керівнику компанії Володимиру Поляку повідомили про підозру. Правоохоронці оцінили ймовірні збитки державі у понад 337 млн грн.

Раніше Поляк уже отримав обвинувальний вирок в іншій справі про незаконне видобування корисних копалин. Збитки за нею перевищували 3 млн грн. Водночас у судових матеріалах зазначалося, що роботи проводилися без відома власника підприємства.

Правоохоронці також перевіряли можливі порушення на Озаринецькій та Немійській ділянках «Камелота», зокрема видобування з порушенням умов спеціальних дозволів і проведення робіт за межами відведених територій.

Питання виникли й до діяльності «Ланселота». Компанія отримала право на промислове видобування на родовищі Озаринці-2 за 147 тис. грн — приблизно на 89% нижче від початкової стартової ціни аукціону. Саме по собі зниження ціни на торгах не свідчить про порушення закону.

За даними Bihus.Info, Державна служба геології та надр України повідомила журналістам, що з 2019 до 2026 року не перевіряла діяльність цих надрокористувачів.

Кримінальні провадження щодо керівників видобувних підприємств не означають, що вину їхніх власників встановлено. Водночас сума ймовірних збитків у справі «Камелота» більш ніж удесятеро перевищує податкові претензії до кондитерського дому.

Автомобілі на $3,5 млн

У декларації Геннадія Вацака за 2025 рік перелічено 14 транспортних засобів. Серед них Jaguar F-Type, Maserati Quattroporte, Range Rover, Bentley Bentayga, BMW X7, кілька мікроавтобусів Mercedes-Benz і Rolls-Royce Cullinan.

При цьому частина автомобілів належить самому депутату, інші — членам його родини або перебувають у їхньому користуванні.

Розслідування Bihus.Info показало, що коло дорогих автомобілів, пов'язаних із депутатом, його родичами та компаніями, значно ширше.

На кондитерський дім зареєстровані Rolls-Royce Ghost 2022 року та Lamborghini Urus 2021 року. Aston Martin DBS Superleggera, за кермом якого, за даними журналістів, Вацак отримав штраф за перевищення швидкості, зареєстрований на жінку, пов'язану з адміністрацією торговельної мережі.

Bentley Continental GT і Maserati Levante належать родичам помічника депутата. Rolls-Royce Spectre 2024 року, за кермом якого раніше помічали чоловіка, схожого на Вацака, зареєстрований на жінку, пов'язану із закордонною діяльністю його кондитерського бізнесу.

Загальну вартість виявленого автопарку Bihus.Info оцінило приблизно у $3,5 млн.

Журналісти також помітили повторювані комбінації нулів та одиниць на номерних знаках дорогих автомобілів — такі самі, як на машинах родини Вацака.

Мотиваційний ролик додав до цієї колекції нові кадри. Окрім Rolls-Royce та Aston Martin, депутат продемонстрував Jeep, гелікоптер, літак і гідроцикл.

Перевірка офіційного реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) підтвердила, що із семи показаних транспортних засобів у щорічній декларації Вацака за 2025 рік зазначено лише орендований Rolls-Royce Cullinan. Депутат подав декларацію 29 березня 2026 року.

Водночас поява автомобіля чи іншого транспортного засобу в ролику, опублікованому в листопаді 2026 року, сама по собі не доводить, що депутат володів ним або мав право користування, яке підлягало декларуванню в попередньому році.

Депутатська дисципліна

У Верховній Раді Геннадій Вацак поєднує високу законодавчу активність із невисокими показниками участі в голосуваннях.

За даними руху «ЧЕСНО» станом на жовтень 2025 року, депутат був відсутній під час 28% голосувань. Ще у 23% випадків його картка перебувала в системі, але жодної кнопки не було натиснуто.

Загалом приблизно в половині голосувань Вацак не висловив своєї позиції.

При цьому він став автором або співавтором 398 законодавчих ініціатив, із яких 87 стали чинними актами. За кількістю зареєстрованих ініціатив депутат входив до першої двадцятип'ятірки парламентарів.

Із виступами ситуація була іншою. За даними «ЧЕСНО» станом на жовтень 2025 року, за час роботи у Верховній Раді Вацак виступив із парламентської трибуни десять разів. Останній виступ відбувся в січні 2021 року.

Вацак обіймає посаду секретаря парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Політичний аналітик Євген Костогризов звертав увагу, що деякі законодавчі ініціативи депутата стосувалися спрощення митних процедур для товарів, які використовуються в кондитерській промисловості, а також умов перевезення комерційних вантажів.

Такі пропозиції потенційно могли бути вигідними бізнесу Вацака. Однак збіг галузевих інтересів депутата зі змістом законопроєкту сам по собі не доводить наявності конфлікту інтересів.

Твій шлях — твій вибір

До листопада 2026 року Геннадій Вацак підійшов із кондитерським бізнесом, сімейними підприємствами у видобувній галузі, дорогим автопарком і депутатським мандатом.

За цей час кондитерський дім відшкодував державі понад 29 млн грн у податковій справі. Пов'язані з депутатом видобувні підприємства фігурують у кримінальних провадженнях, в одному з яких імовірні збитки перевищують 337 млн грн. Вину самого Вацака за цими епізодами не встановлено.

На цьому тлі депутат опублікував мотиваційне відео, у якому запропонував глядачам не залежати від обставин і самостійно обирати свій шлях.

Серед транспортних засобів, якими він проілюстрував цю пораду, опинилися два Rolls-Royce, Aston Martin, Jeep, літак, гелікоптер і гідроцикл.