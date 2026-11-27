Європейська бізнес асоціація (ЄБА) провела опитування бізнесу, яке встановило, що бізнес-клімат в Україні погіршується.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

"Цьогоріч оцінка бізнес-клімату у більшості досліджуваних регіонів погіршилась, тоді як західний регіон зберіг відносно стабільні позиції. Інтегральна оцінка індексу склала у Львові – 2,69 бала (2,64 у 2025 році), у Дніпрі – 1,8 бала (2,44), в Одесі – 1,88 бала (2,39) та у Харкові – 1,78 бала (1,92). Попри певні відмінності між регіонами, загальна оцінка умов ведення бізнесу залишається стриманою: компанії характеризують їх як складні або дуже складні. Винятком є західний регіон, де умови ведення бізнесу оцінюють переважно як задовільні", - йдеться в повідомленні.

Серед ключових проблем, актуальних для більшості регіонів, підприємці називають дефіцит кадрів, зумовлений, зокрема, виїздом фахівців за кордон та мобілізацією. Це посилює потребу в прозорому й ефективному механізмі бронювання працівників. Серед інших поширених викликів – зниження купівельної спроможності населення, перебої в електропостачанні та труднощі з логістикою.

Водночас, на думку представників бізнесу, покращенню ділового середовища могли б сприяти відновлення та захист інфраструктури, доступні інструменти страхування воєнних ризиків, зрозуміла процедура бронювання працівників, розширення доступу до пільгового фінансування та інші заходи підтримки.