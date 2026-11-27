Європейська бізнес асоціація (ЄБА) провела опитування бізнесу, яке встановило, що бізнес-клімат в Україні погіршується.
Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.
"Цьогоріч оцінка бізнес-клімату у більшості досліджуваних регіонів погіршилась, тоді як західний регіон зберіг відносно стабільні позиції. Інтегральна оцінка індексу склала у Львові – 2,69 бала (2,64 у 2025 році), у Дніпрі – 1,8 бала (2,44), в Одесі – 1,88 бала (2,39) та у Харкові – 1,78 бала (1,92). Попри певні відмінності між регіонами, загальна оцінка умов ведення бізнесу залишається стриманою: компанії характеризують їх як складні або дуже складні. Винятком є західний регіон, де умови ведення бізнесу оцінюють переважно як задовільні", - йдеться в повідомленні.
Серед ключових проблем, актуальних для більшості регіонів, підприємці називають дефіцит кадрів, зумовлений, зокрема, виїздом фахівців за кордон та мобілізацією. Це посилює потребу в прозорому й ефективному механізмі бронювання працівників. Серед інших поширених викликів – зниження купівельної спроможності населення, перебої в електропостачанні та труднощі з логістикою.
Водночас, на думку представників бізнесу, покращенню ділового середовища могли б сприяти відновлення та захист інфраструктури, доступні інструменти страхування воєнних ризиків, зрозуміла процедура бронювання працівників, розширення доступу до пільгового фінансування та інші заходи підтримки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023