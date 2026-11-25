Норвегія та Україна розширюють співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Ідеться про збільшення використання спільно розробленої системи ППО ЗРК "Десна", яка допомагає захищати українські міста від російських безпілотників.

Про це 24 листопада повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Домовленості обговорили під час зустрічі міністрів оборони двох країн у Осло. Український міністр Євгеній Хмара зустрівся зі своїм норвезьким колегою Торе О. Сандвіком.

Система протиповітряної оборони "Десна" розроблена у співпраці норвезької компанії KONGSBERG та українського партнера. Вона поєднує українські ракети-перехоплювачі й пускові установки з норвезькими системами управління вогнем, які передала Україні Норвегія.

За словами Сандвіка, останніми місяцями Норвегія закупила та передала Україні кілька таких комплексів. Нині уряд країни працює над розширенням проєкту, щоб забезпечити протиповітряним захистом більші території України.

Однією з переваг "Десни" є нижча вартість ракет порівняно з традиційними засобами протиповітряної оборони. Це дає змогу ефективніше протидіяти російським повітряним атакам на тлі дефіциту ракет для ППО у світі.

Під час зустрічі міністри оборони також підписали декларацію про наміри, яка відкриває можливість для норвезьких військових випробувати українську платформу Delta.

Це система аналізу даних, ситуаційної обізнаності та управління бойовими діями. Вона збирає й обробляє інформацію з різних джерел, зокрема розвідки та спостереження, формуючи карти й оперативну картину в реальному часі для військових командних центрів.

Нині платформу використовують Сили оборони України.

У Міністерстві оборони Норвегії уточнили, що домовленість передбачає можливість тестування Delta, але не передбачає обміну оперативними даними між Україною та Норвегією.

Норвезький міністр наголосив, що така співпраця дає змогу країнам обмінюватися досвідом, а підтримка України водночас посилює обороноздатність самої Норвегії.

За інформацією Defense Express, імовірно, йдеться про інтеграцію українських ракет із системами управління вогнем від зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Вони вже кілька років використовуються в Україні, однак зіткнулися з дефіцитом боєприпасів, які до того ж мають високу вартість.

У NASAMS застосовують американські ракети AIM-9, AIM-120 та AMRAAM-ER. Дві з них також використовуються на винищувачах країн НАТО та їхніх партнерів, зокрема на українських F-16. Раніше також обговорювали можливість інтеграції німецьких ракет IRIS-T до NASAMS для компенсації дефіциту американських боєприпасів.

За інформацією Defense Express, українська система ППО "Десна" може використовувати 130-мм ракету РК-2ПЗ. Про неї повідомляли на виставці озброєння MSPO 2026 у Варшаві. Ракета походить від сімейства РК-2, яке застосовують у протитанковому ракетному комплексі "Бар’єр".

РК-2ПЗ має лазерне наведення та оснащена датчиками безконтактного підриву. За інформацією видання, цю ракету також можуть використовувати в зенітному ракетному комплексі "Риф".

Водночас характеристики ракети РК-2ПЗ та систем протиповітряної оборони, у яких її застосовують, наразі не розголошують. У Defense Express припускають, що українські ракети можуть бути дешевшою альтернативою американським AIM-9X для боротьби з російськими безпілотниками.