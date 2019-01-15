ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты

Председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, лидер партии «Наши» Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает «Интерфакс-Украина».

Соответственно, ЦИК зарегистрировала уже 8 кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Напомним, что кандидаты в президенты могут подавать свои кандидатуры в Центризбирком до 3 февраля.