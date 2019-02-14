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«Основа любой здоровой экономики – это малый и средний бизнес», – управляющий партнер UDP Renewables

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«Основа любой здоровой экономики – это малый и средний бизнес», – управляющий партнер UDP Renewables

Сергей Евтушенко считает, что украинские предприниматели получают больше, обмениваясь ценным опытом

Украина – это страна возможностей, а бизнес – это шанс решить важную общественную или экономическую проблему. Об этом в интервью журналу БИЗНЕС рассказал управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко. Главным делом последних лет для него и его партнеров стало развитие возобновляемой энергетики в Украине. UDP Renewables стремится привлечь в страну международный опыт и готова как делиться локальной экспертизой с глобальными инвесторами, так и помогать местному отраслевому бизнесу.

«Большой бизнес должен понимать: монополизм, закрытие рынков и создание преференциальных условий для себя – это путь в никуда», – утверждает Сергей Евтушенко. Украина, по его словам, должна соревноваться с глобальными лидерами и только в конкуренции с ними, в сотрудничестве или же в так называемом формате coopetition, который предусматривает и сотрудничество, и конкуренцию, украинское предпринимательство и общество в целом получат действительно мощный импульс к развитию. «Основа любой здоровой экономики – это малый и средний бизнес. Чем выше вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны, тем устойчивее ее экономика», – уверен управляющий партнер UDP Renewables.

Израиль должен стать примером для Украины, говорит Сергей Евтушенко

Как модель, на которую следует ориентироваться Украине, Сергей Евтушенко приводит Израиль, где производная успешности – готовность делиться приобретенными знаниями и навыками. Многочисленные достижения этой страны в формировании мощных стартап- и скейлап-экосистем он связывает, в частности, с активным диалогом между разными поколениями.

«Недавно наша компания была малым бизнесом, а теперь уже стала средним. Поэтому когда влиятельные украинские бизнесмены обмениваются опытом, дают свои жизненные кейсы и установки маленьким начинающим компаниям или просто предприимчивым молодым людям – это бесценный дар», – отмечает управляющий партнер UDP Renewables. Он обращает внимание на яркие примеры таких социальных инвестиций – проекты инвестиционной группы UFuture, среди которых Школа МСП, Лин Институт Украины, UNIT.City.

В UDP Renewables убеждены, что богатство страны может расти только по формуле win-win ( «я выиграл – ты выиграл»). Бизнес, который создает новую стоимость благодаря инновациям и креативным подходам, ни у кого ничего не отнимая, увеличивает объем общего благосостояния. Поэтому чем больше таких предприятий в Украине, тем лучше всем ее гражданам.

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Четверг, 14 февраля 2019
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