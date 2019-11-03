В Украине завтра будет рекордно теплая погода

В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе. В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет +15+20 градусов! В восточных областях — более свежая погода, +8+13 градусов. Дожди пройдут на Западе, отдельные пуганные — на Севере, на остальной территории — без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей», — отметила она.
По словам синоптика, в Киеве в понедельник ожидается до +15+17 градусов. Вероятен также небольшой дождь и порывистый и сильный ветер.
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