В Украине завтра будет рекордно теплая погода

В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе. В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет +15+20 градусов! В восточных областях — более свежая погода, +8+13 градусов. Дожди пройдут на Западе, отдельные пуганные — на Севере, на остальной территории — без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей», — отметила она.

По словам синоптика, в Киеве в понедельник ожидается до +15+17 градусов. Вероятен также небольшой дождь и порывистый и сильный ветер.