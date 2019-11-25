Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
«Мы открыли два КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“ (на админгранице с Крымом — Ред.) Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернем Крым и все наши территории», — сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.
При этом Зеленский считает, что открытие этих КПВВ в Херсонской области и моста в Станице Луганской являются важными для того, чтобы едущие с оккупированных территорий люди видели, что «здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится».
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