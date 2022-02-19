Зеленский пообещал не пытаться силой вернуть Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет идти только по дипломатическому пути мирного урегулирования и готова искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках.
«Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках Нормандского формата, который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим», — сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Украина готова искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках.
«Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин — мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине ... Неважно с участием четырех стран, семи, ста или непосредственно между Украиной и Россией. Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру. Мир и восстановление целостности в международно-признанных границах. И только так», — сказал он.
Он также добавил, что Крым и временно оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину, но только мирным путем.
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