Зеленский хочет новый формат переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране, о чем он сообщил в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Согласно его предложению, в новый формат должны войти вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но также и возвращение временно оккупированного Крыма под контроль Украины и строительство газопровода «Северный поток-2».
По словам президента Украины, такой формат можно было бы объединить с нормандским.
«Там (в нормандском формате — Ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, 27 апреля глава государства уже предлагал создание нового формата переговоров, расширив его за счет привлечения представителей США, Канады и Великобритании.
Перевод интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung обнародован на сайте президента Украины.
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