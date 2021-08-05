Зеленский считает, что Россия еще будет оплакивать свои решения по Крыму

Владимир Зеленский убежден в том, что Российская Федерация, со своей стороны, будет жалеть через принятые решения относительно оккупации. По мнению президента, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу «Дом».

«Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас „Крым“, а не „Донбасс“. У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших гораздо больше, намного, тысячи людей», — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что оккупация Крыма была «первой спичкой», которая испортила отношения между народами стран.

«А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально — возможно, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать», — добавил Зеленский.