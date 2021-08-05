Зеленский считает, что Россия еще будет оплакивать свои решения по Крыму

Владимир Зеленский убежден в том, что Российская Федерация, со своей стороны, будет жалеть через принятые решения относительно оккупации. По мнению президента, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу «Дом».
«Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас „Крым“, а не „Донбасс“. У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших гораздо больше, намного, тысячи людей», — заявил Владимир Зеленский.
Президент Украины отметил, что оккупация Крыма была «первой спичкой», которая испортила отношения между народами стран.
«А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально — возможно, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать», — добавил Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016