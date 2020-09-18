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В Украине утвердили новое эпидемическое зонирование: Киев остался «оранжевой» зоне

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В Украине утвердили новое эпидемическое зонирование: Киев остался «оранжевой» зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

В частности, в «красную» зону будут отнесены:

— город Чоп Закарпатской области;

— Перемышельский и Пустомытовский районы Львовской области;

— город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

— город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

— город Канев Черкасской области;

— Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

— город Нежин и Носовский район Черниговской области.

По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В «оранжевую» зону будут отнесены:

— Винница и Казатин Винницкой области;

— город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;

— город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

— город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— в Пологовский район Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

— город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

— Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

— город Вознесенск Николаевской области;

— города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

— города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;

— город Сумы Сумской области;

— города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

— город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смилянской районы Черкасской области;

— город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

— Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

— город Киев.

карантин, коронавирус
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