росіяни все більше беруть "позики до зарплати" під 292% річних, - росЗМІ

Ускладнення видання кредитів у банках штовхає росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних. Про це пише The Moscow Times.
У грудні 2024 року 70% від загальної кількості нових кредитів, які брали росіяни, припали на позики від мікрофінансових організацій (МФО), хоча роком раніше показник був на рівні 47,4%.
Також збільшилися суми, що видавали росіянам мікрофінансові організації – до 13,6% від усіх позик у грудні. Наприкінці 2023 року цей показник сягав 3,9%.
Раніше частка мікрокредитів підіймалася до 62,7% від загальної кількості позик і до 8,7% від обсягу кредитування в перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Згідно зі статистикою центробанку росії, за січень-вересень МФО надали росіянам позики на $13 млрд (1,26 трлн рублів), що відповідає зростанню на 23,3% рік до року.
МФО в росії масово не посилювали ризик-політики наприкінці 2024 року, тому частково замістили банки в задоволенні попиту позичальників.
Ще один фактор, що вплинув на зміну структури кредитних видач – чутливість позичальників до високих ставок.
"Для позичальників МФО, де вартість послуг завжди була кардинально високою, інфляційна компонента, що відображає зростання ключової ставки (зараз 21%), рішуче губиться на тлі історично дуже великої, закладеної в бізнес-модель премії за ризик. Тому клієнти МФО сильно не реагують на жорстку монетарну політику", – пояснив експерт російського агентства АКРА.
Водночас банки в росії також почали відкривати МФО, щоб утримувати клієнтів усередині групи, зазначає представник СРО "МиР", що об'єднує найбільші мікрофінансові компанії на російському ринку.
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