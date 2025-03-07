Туреччина: Дії Трампа повинні стати "тривожним дзвінком" для Європи

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан попередив, що дії президента США Дональда Трампа повинні стати "тривожним дзвінком" для Європи, щоб створити систему безпеки, незалежну від США і НАТО.
Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Фідан, виступаючи після зустрічей у Лондоні з європейськими колегами, де обговорювалися спроби Трампа тиснути на Україну з метою припинення вогню з росією і його погрози вийти з системи європейської безпеки, заявив, що Анкара готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.
"Джина випустили з пляшки, і немає ніякого способу повернути його назад… Навіть якщо президент Трамп вирішить не виводити війська з Європи зараз, не виключено, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість зменшення внеску Америки в європейську безпеку", – сказав міністр.
Фідан, який раніше обіймав посаду голови турецької розвідки, підкреслив, що Європа повинна об'єднатися і "розробити свій власний центр тяжіння".
Туреччина є другою за величиною військовою силою НАТО після США, що робить Анкару ключовим гравцем у будь-яких майбутніх домовленостях щодо безпеки в Європі.
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