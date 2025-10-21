ЦПД: Менше ніж за два місяці після запуску російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу

російський державний месенджер MAX через два місяці після запуску зазнав катастрофічного зламу. У відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів — майже вся база користувачів.
Про це розповідає Центр протидії дезінформації.
"Менше ніж за два місяці після запуску російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу — у відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів, це фактично вся база користувачів. Водночас влада рф продовжує заперечувати факт витоку", — ідеться у повідомленні.
Розробником застосунку є структура, підконтрольна сину головного куратора інформаційної та цифрової політики кремля сергія кірієнка. Через цей сервіс планували видавати цифрові паспорти, доступ до держпослуг тощо.
Пропаганда рф нав’язувала месенджер MAX під гаслами "боротьби з шахраями" і "захисту особистих даних". Його активно просували у владних структурах та сфері освіти, позиціонуючи як "надійну та безпечну платформу". Але після витоку даних месенджер лише став додатковим інструментом у руках шахраїв.
"Ця ситуація показала, що насправді владі рф байдуже на безпеку, головне — тотальний цифровий контроль. MAX мав стати символом "цифрового суверенітету" росії, а став втіленням її безпорадності", — додають у ЦПД.
