Для ветеранів і ветеранок у «Дії» з’явилася компенсація автоцивілки

112

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок – компенсація автоцивілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% – держава. У результаті ветеран отримує поліс без оплати.

Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

  • мають посвідчення ветерана (Учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни) у застосунку «Дія»;
  • договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • об’єм двигуна автомобіля – до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт;
  • авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.

Щоб скористатися послугою потрібно:

  • оновити застосунок і зайти в «Дію»;
  • перейти в розділ «Сервіси» → «Ветеран Pro»;
  • обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;
  • зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
  • вибрати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – це страховий поліс, який зобов'язаний мати кожен власник транспортного засобу в Україні.

Основна функція автоцивілки полягає в покритті витрат, пов’язаних із заподіянням шкоди третім особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Іншими словами, цей поліс захищає інтереси постраждалих, гарантуючи компенсацію завданих збитків.

