Для ветеранів і ветеранок у «Дії» з’явилася компенсація автоцивілки

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок – компенсація автоцивілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% – держава. У результаті ветеран отримує поліс без оплати.
Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:
Щоб скористатися послугою потрібно:
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – це страховий поліс, який зобов'язаний мати кожен власник транспортного засобу в Україні.
Основна функція автоцивілки полягає в покритті витрат, пов’язаних із заподіянням шкоди третім особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Іншими словами, цей поліс захищає інтереси постраждалих, гарантуючи компенсацію завданих збитків.
