Трамп: Нестача пального виникла через бойові дії між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна припинити завдавати удари по об'єктах російської енергетики, оскільки це нібито спричиняє дефіцит дизельного пального.

Про це він сказав журналістам під час візиту на Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу.

За його словами, нестача пального виникла не внаслідок військових дій США проти Ірану, а через бойові дії між Україною та росією.

Президент США наголосив:

"Пан Зеленський має зробити лише одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного пального в росії. Він спричиняє дефіцит дизельного пального".

Нагадаємо, що середня вартість дизельного пального у США вперше перевищила позначку в $6 за галон, посилюючи ризики подальшого зростання інфляції напередодні сезону традиційно високого попиту на пальне.