Американские танкеры со сжиженным газом меняют курс на Европу

Количество направляющихся в Европу американских танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) увеличилось на одну треть за прошедший рождественский уикенд, сообщает вечером в понедельник, 27 декабря, агентство Bloomberg. Если накануне Сочельника в европейском направлении шло 15 судов, то в начале недели их стало уже 20.
По данным агентства, еще 14 танкеров с грузом СПГ готовы взять тот же курс, если поступит информация о соответствующих заказах.
Ранее, 22 декабря, издание Financial Times сообщало, что американские танкеры с газом, двигавшиеся в Азию, стали менять направление на Европу в связи с тем, что резко выросшие там цены на голубое топливо превысили азиатские. Спотовые цены (т.е. при условии немедленной поставки и оплаты. — Ред.) в Европе достигли примерно 48,5 доллара (около 43 евро) за 1 миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а в азиатском регионе они составляли 41 доллар (около 36 евро) за 1 млн БТЕ.
Накануне, 21 декабря, спотовая цена на газ в Европе по январским фьючерсам впервые превысила 2000 долларов (примерно 1770 евро) за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов. Вскоре после этого цена достигла отметки в 2200 долларов (около 1943 евро).
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