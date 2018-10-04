НАТО создает в Украине центр киберзащиты

В Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети», — сказал Столтенберг.

Генсек заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО — Грузия на уровне министров обороны стран — членов блока, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Он также пояснил, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО. «Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры», — уточнил Столтенберг.