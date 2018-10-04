НАТО создает в Украине центр киберзащиты

В Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети», — сказал Столтенберг.
Генсек заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО — Грузия на уровне министров обороны стран — членов блока, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.
Он также пояснил, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО. «Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры», — уточнил Столтенберг.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016