Если бы не большевистская оккупация, украинцы бы не понимали русский, - Супрун

Если бы Украина не была оккупирована большевиками, украинцы бы не говорили и не понимали русского языка. Об этом в Facebook написала и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

«Как я научилась говорить по-русски? Никак. В семье мы общались на украинском. В школе — на украинском. В церкви — на украинском. Среди друзей и коллег на украинском или английском. На работе — в основном на английском. Это норма для украинской диаспоры в Америке. Для большинства украинцев в Украине такая языковая среда — фантастика», — отметила Супрун.

По ее убеждению, «русский язык занимает такие мощные позиции в Украине не потому, что он интуитивно понятен украинцам, а потому, что когда-то украинцы были оккупированы режимом, который выбрал себе русский официальным».

«Это фундаментальный момент, который нужно понимать, чтобы не называть запрос на восстановление исторической справедливости очередным „мовосрачем“. Если бы Украина не была оккупирована большевиками — мы бы сейчас не понимали русского так же, как поляки или немцы. Однако произошло иначе, и природа двуязычия Украины — это кровавая история завоевания, репрессий, геноцидов, ассимиляции и дискриминации. Говорить о фейках и лжи как инструментах гибридной войны приемлемо. Говорить о языке как криптографической защите для победы в гибридной войне — разжигать вражду», — подчеркнула Супрун.

«Смеяться над россиянами в Европе, когда те ссорятся с официантами, которые не понимают русского, — это ок. В то же время в Киеве воспринимать как грубость или тщеславие просьбу перейти на украинский — распространенная реакция. Вопрос украинского языка также является вопросом борьбы с очень распространенным в Украине комплексом неполноценности. Защита украинского языка — это вопрос исключительно защиты украинского языка и содействие его развитию. И все. Остальное — манипуляции», — отметила Супрун.

Она выразила надежду, что народные депутаты проголосуют в первом чтении законопроект 5670-д и обеспечат его принятия.

«Это очень поможет в культурной войне с Россией, которая длится веками, и даст возможность восстановить историческую справедливость», — подчеркнула Супрун.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности доработает на заседании в среду комитетский законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с учетом законодательства, которое вступило в силу после регистрации законопроекта. Как заявил журналистам в кулуарах ВР председатель комитета Николай Княжицкий, доработанный законопроект будет предоставлен депутатам, и они смогут рассмотреть весь пакет законопроектов в четверг, 4 октября.

Всего в парламенте зарегистрировано 5 законопроектов о языке.