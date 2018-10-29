Главред украинского Vogue списала авторскую колонку из российского журнала

Главный редактор издания Vogue UA Ольга Сушко попалась на крупном плагиате из российского журнала Bazaar. Сушко точь-в-точь скопировала авторскую колонку редакторского слова главреда российского "Harper’s Bazaar" от 2006 года Шахри Амирхановой. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Telegram-канале "Киёв Фэшн Лавэз".

Текст и композиция писем практически одинаковые, исправлены лишь некоторые части. Например, "самая счастливая девушка на свете" заменено на "очень счастливая девушка", "справиться со своими страхами, комплексами и слабостями" — на "справиться со своими страхами, слабостями". Отличается только последний абзац письма, в котором Ольга рассказывает о содержании нового номера и работе над ним. На фотографиях ниже полный текст писем Шахри Амирхановой (российский Harper’s Bazaar, июль-август 2006 года) и Ольги Сушко (украинский Vogue, июнь 2018 года).

Представители Vogue Ukraine пока не комментировали ситуацию.

Ольга Сушко приступила к обязанностям главного редактора журнала в 2016 году, а до этого занимала аналогичную должность в украинском "Коммерсантъ Weekend".