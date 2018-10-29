Главред украинского Vogue списала авторскую колонку из российского журнала

Главный редактор издания Vogue UA Ольга Сушко попалась на крупном плагиате из российского журнала Bazaar. Сушко точь-в-точь скопировала авторскую колонку редакторского слова главреда российского "Harper’s Bazaar" от 2006 года Шахри Амирхановой. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Telegram-канале "Киёв Фэшн Лавэз".
Текст и композиция писем практически одинаковые, исправлены лишь некоторые части. Например, "самая счастливая девушка на свете" заменено на "очень счастливая девушка", "справиться со своими страхами, комплексами и слабостями" — на "справиться со своими страхами, слабостями". Отличается только последний абзац письма, в котором Ольга рассказывает о содержании нового номера и работе над ним. На фотографиях ниже полный текст писем Шахри Амирхановой (российский Harper’s Bazaar, июль-август 2006 года) и Ольги Сушко (украинский Vogue, июнь 2018 года).
Представители Vogue Ukraine пока не комментировали ситуацию.
Ольга Сушко приступила к обязанностям главного редактора журнала в 2016 году, а до этого занимала аналогичную должность в украинском "Коммерсантъ Weekend".
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016