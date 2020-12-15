Плагиат в КНУ: ТОП чиновник, глава Госгеокадастра Роман Лещенко «украл» научные работы российских исследователей

Активисты нашли плагиат в диссертации Главы Госгеокадастра Романа Лещенко. Об этом говорится в заявлении общественной организации «Сила та захист».

Речь идет о диссертации руководителя земельного ведомства и ассистента кафедры финансового права Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко Романа Лещенко на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов». Общественники указывают: в работе присутствует академический плагиат. «В тексте диссертации выявлено значительное количество случаев академического плагиата, преимущественно в виде воспроизведения текстовых фрагментов в переводе на украинский, соответствующих текстам исследований на русском языке», — говорится в заявлении.

В частности, в работе Лещенко «позаимствованы» фрагменты из пособий и научных работ российских ученых. Например, Гуртова «Сбережения населения как инвестиционный ресурс социально-экономического развития страны» (Москва-2001), Соколова «Теоретические аспекты оффшорного бизнеса» (Москва-2002), Кочкиной «Создание и функционирование оффшорных зон в Европе и их значение для России» (Москва-2002), Медведевой «Основы международного бизнеса» и другие.

«В диссертации присутствуют текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточник, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами, произведенными ранее… Соответственно Роман Лещенко защитил диссертацию и получил научную степень в нарушение Закона Украины «Об образовании», — заявляет «Сила та захист».

Авторы заявления обратились в Министерство образования Украины, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, Комитеты ВРУ по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам образования, науки и инноваций с требованием привлечь Романа Лещенко к дисциплинарной ответственности, лишить его научного руководителя и официальных оппонентов права участвовать в работе специализированных ученых советов сроком на 2 года, а КНУ им. Т.Г.Шевченко — аккредитации постоянно действующего Специализированного ученого совета и права создавать разовые специализированные советы сроком на 1 год.