Сергей Лещенко попал в ДТП

В машину народного депутата Сергея Лещенко въехал грузовик. Об этом политик написал у себя в Facebook.

«Друзья, со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на „аварийке“. По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу», — написал он.

Депутат сообщил, что с ним все в порядке, — обошлось без травм.

«С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров» — написал нардеп.