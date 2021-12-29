Лещенко и дальше будет получать миллионы в «Укрзализнице»

Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци.

Такое решение было принято на заседании 29 декабря, сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.

Так, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.

Как представители государства — Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария.

Напомним, что ранее в должности члена наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця» близкий к власти блогер и экс-нардеп Сергей Лещенко задекларировал 6,076 млн гривен гонорара и других выплат.

Сергей Лещенко занимал должность члена набсовета «Укрзализныци» с 18 декабря 2019 года по 19 сентября текущего года.